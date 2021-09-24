Неизвестный мужчина начал агрессивно вести себя в отношении водителя бригады экстренной медицинской помощи, бросаться на авто, пытаясь его повредить.

В Харькове мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на медиков скорой помощи.

Об этом сообщает "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" в Facebook.

Инцидент произошел в четверг, 23 сентября, в 22:48, когда бригада экстренной медицинской помощи выехала на вызов.

"Неизвестный мужчина, находясь в состоянии хмельного опьянения, начал агрессивно вести себя в отношении водителя ЭМП, бросаться на авто, пытаясь его повредить. Водитель специализированного авто ЭМП оперативно среагировал, переставил авто на безопасное расстояние и вызвал полицию", - говорится в сообщении.

Правоохранители приехали на место инцидента через 5 минут, сейчас идет проверка.

"В очередной раз призываем всех с уважением относиться к работе и имуществу службы экстренной медицинской помощи, работники которой в режиме 24/7 спасают человеческие жизни", - отметили в центре медпомощи.

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Напомним, в августе на улице Зодчих в Киеве мужчина с кинжалом напал на бригаду медиков.

Медиков вызвала мать мужчины. Она сообщила, что у него сильный приступ, "изо рта идет пена".

На вызов прибыла бригада - врач и двое фельдшеров. Однако мужчина встретил их с оружием в руках. Один из фельдшеров смог оттолкнуть больного и они сбежали вниз. Мужчина пустился в погоню, на улице нашел камень и начал бросать его в машину скорой. Судя по фото с места событий, он побил на автомобиле стекло.

Полиция прибыла через 20 минут, но нападавший скрылся. Позже он вернулся домой, как ни в чем не бывало. Там его и задержали.

Автор: Денис Прядко