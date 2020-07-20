В Харькове известный фотограф провалилась в шахту во время съемок и погибла
Во время открытия фотостудии в Харькове погибла фотограф.
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Как сообщает NewsRoom, погибшая - фотограф Галина Карацюба. На странице девушки в Instagram можно найти комментарии с соболезнованиями, которые появились за последние сутки. На страницу женщины подписаны две с половиной тысячи пользователей.
О смерти харьковчанки также написала известная блогерша Татьяна Коряк (@korya4ka).
"На сердце такая боль. Так сжимается внутри от осознания того, что тебя не стало во время сьемки, упав в шахту", - говорится в ее сообщении.
Telagram-канал ТРУХА, в свою очередь, сообщил, что трагедия произошла при открытии фотостудии Darkloft.
«Вопреки запретам покидать территорию студии, девушка проникла далеко за огражденную территорию на заводе Шевченко и упала в шахту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у женщины осталась несовершеннолетняя дочь.
Ранее в Киевском районе Харькова произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, в том числе двое детей.
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