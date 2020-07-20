В Харькове известный фотограф провалилась в шахту во время съемок и погибла

По информации СМИ, девушка проникла далеко за огражденную территорию на заводе Шевченко.

Во время открытия фотостудии в Харькове погибла фотограф.

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Как сообщает NewsRoom, погибшая - фотограф Галина Карацюба. На странице девушки в Instagram можно найти комментарии с соболезнованиями, которые появились за последние сутки. На страницу женщины подписаны две с половиной тысячи пользователей.

О смерти харьковчанки также написала известная блогерша Татьяна Коряк (@korya4ka).

"На сердце такая боль. Так сжимается внутри от осознания того, что тебя не стало во время сьемки, упав в шахту", - говорится в ее сообщении.

Telagram-канал ТРУХА, в свою очередь, сообщил, что трагедия произошла при открытии фотостудии Darkloft.

«Вопреки запретам покидать территорию студии, девушка проникла далеко за огражденную территорию на заводе Шевченко и упала в шахту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у женщины осталась несовершеннолетняя дочь.

Ранее в Киевском районе Харькова произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, в том числе двое детей.

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