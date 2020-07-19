В Харькове в ДТП пострадали пять человек, в том числе дети (фото)

Авария случилась около 12:20 на улице Шевченко.

В Киевском районе Харькова произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, в том числе двое детей.

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Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Авария случилась около 12:20 на улице Шевченко. Водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате удара Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, который двигался позади в попутном направлении.

Водитель Daewoo Nexia, водитель Hyundai и трое его пассажиров - 35-летняя жена, двое сыновей 3 и 7 лет - получили травмы и были доставлены в больницу.

Сообщение о ДТП зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Следователь решает вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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