В Харькове избили парня до состояния комы / фото t.me/truexanews

В Харькове трое мужчин обвинили парня в краже мобильного телефона и избили его до состояния комы.

Об инциденте сообщил местный Telegram-канал «Труха» поздно вечером 27 июня.

Сообщается, что пострадавший якобы украл у экс-полицейского из Запорожья телефон стоимостью 20 тысяч гривень. Тот разыскал обидчика и вместе со своими друзьями потребовал вернуть украденное. Но получив отказ, они принялись избивать и душить его.

Очевидцы происходящего требовали прекратить издевательства, но на них не реагировали.

В Харькове избили парня до состояния комы / фото t.me/truexanews

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Автор: Катерина Шварц