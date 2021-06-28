Троих мужчин, которые избивали парня, задержали.

В Харькове трое мужчин обвинили парня в краже мобильного телефона и избили его до состояния комы.

Об инциденте сообщил местный Telegram-канал «Труха» поздно вечером 27 июня.

Сообщается, что пострадавший якобы украл у экс-полицейского из Запорожья телефон стоимостью 20 тысяч гривень. Тот разыскал обидчика и вместе со своими друзьями потребовал вернуть украденное. Но получив отказ, они принялись избивать и душить его.

Очевидцы происходящего требовали прекратить издевательства, но на них не реагировали.

Читайте такжеВ Ривненской области умер водитель маршрутки, которого избил сын пассажиркиВ итоге на место событий вызвали полицейских. Троих мужчин, которые избивали парня, задержали, а пострадавшего без сознания забрала бригада «скорой помощи».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц