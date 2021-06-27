Причиной нападения стала его шутка о русских в одной из юмористических программ.

В центре Москвы за денежное вознаграждение жестоко избили белорусского стендап-комика азербайджанского происхождения Идрака Мирзализаде.

Об этом он написал в Instagram и опубликовал кадры нападения в YouTube.

Причиной нападения стали его высказывания в программе «Разгоны», в которой он якобы оскорбил «русский народ».

«За последний месяц мне пришло несколько тысяч угроз, а два дня назад на меня совершили нападение в центре Москвы. Нападение было мотивировано денежным вознаграждением. А причиной всему стало распространение минутного фрагмента, вырванного из контекста юмористической программы «Разгоны», - рассказал комик.

По словам Мирзализаде, угрозы начали поступать после того, как некоторые журналисты (в том числе Владимир Соловьев и телеканал «Царьград») использовали фрагмент из передачи с шуткой о русских, выставив его русофобом.

«Почти все, кто писал угрозы и оскорбления, не ознакомились ни с контекстом, ни с передачей, из которой вырезан фрагмент. С некоторыми из тех, кто мне писал оскорбления, я начинал общение - и вместе мы приходили к общему выводу, что людей вводят в заблуждение», - отметил стендапер.

Читайте такжеВ России блогеры в юбках и на каблуках снимали ролик для TikTok на детской площадке: их избили (видео)«Попав в эту ситуацию, я столкнулся с радикальными сообществами, которые систематически занимаются травлей обычных людей по половым, расовым и прочим признакам», — добавил Мирзализаде.

В вышеупомянутом выпуске передачи «Разгоны» Идрак описывает, как бывает сложно снять квартиру человеку южного происхождения. В выпуске он также рассказывает, как обнаружил испачканный калом матрас, когда в итоге въехал в квартиру. «Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», - пошутил Мирзализаде.

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Автор: Катерина Шварц