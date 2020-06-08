По предварительным данным, 37-летний мужчина совершил выстрел из оружия "Форт-17Р" в состоянии алкогольного опьянения и попал себе в надбровную область.

В Харькове мужчина из-за ссоры с женой выстрелил себе в голову.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Инцидент произошел 8 июня около 10:10 в Шевченковском районе. По предварительным данным, 37-летний мужчина совершил выстрел из оружия "Форт-17Р" в состоянии алкогольного опьянения и попал себе в надбровную область. С его слов, причиной поступка стала ссора с женой. Гражданин госпитализирован в больницу. Полицейские изъяли оружие.

Сообщение зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Харькове неизвестный выстрелил в троллейбус, в котором находились 30 пассажиров.

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