В Харькове неизвестный выстрелил в троллейбус с 30 пассажирами

Водитель рассказал, что был слышен громкий хлопок, после чего треснуло стекло, по нему пошла «паутина».

В Харькове неизвестный выстрелил в троллейбус, в котором находились 30 пассажиров.

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Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета. «В троллейбус №31, который ехал с улицы Натальи Ужвий в сторону проспекта Юбилейного, выстрелил неизвестный, вероятно, из пневматической винтовки», - говорится в сообщении.

По информации начальника отдела безопасности движения КП «Троллейбусное депо №2» Богдана Христова, ЧП произошло сегодня, 5 июня, около 13:30 в районе ул. Гвардейцев Широнинцев, 21.

Он отметил, что пуля попала в боковое стекло у средней двери троллейбуса, но не пробила его. В салоне в это время находились около 30 пассажиров, никто из них не пострадал.

«Водитель рассказал, что был слышен громкий хлопок, после чего треснуло стекло, по нему пошла «паутина». Троллейбус сразу остановился, пассажиры вышли, а наши сотрудники вызвали полицию. Сейчас пишем заявление. Это новый троллейбус, который мы получили совсем недавно. Сегодня он будет снят с маршрута », - рассказал Христов.

Сейчас на месте происшествия работает полиция.

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