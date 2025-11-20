Журналистка раскрыла источники своих доходов.

46-летняя украинская телеведущая и блогерша Мария Ефросинина рассказала, как их семья зарабатывает деньги и распределяет расходы.

В интервью Экономической правде журналистка призналась, что в благотворительной организации "Фонд Маша", созданной для помощи женщинам и детям, пострадавшим от различных проявлений насилия, Ефросинина принципиально не получает ничего. Однако только с заработка на YouTube она просто бы "не выжила", поэтому имеет доход с рекламных интеграций и выступлений в роли женского спикера:

"Я работаю с 2015 года и невероятно рада, что запросы на это не прекращаются. Это не какой-то мой продуманный вид работы - так случилось, что я стала востребованной у женщин. И они покупают на это билеты. Сами мы ничего не организовываем, не устраиваем какие-то мероприятия, где я "лечу" людей взглядом. И если у меня не поедет крыша окончательно, то такого и не будет".

В то же время ведущая вспомнила, что имеет и пассивный доход - еще до начала полномасштабной войны муж посоветовал ей вложиться в ценные бумаги, поэтому она так и сделала. На вопрос, есть ли у них с Тимуром Хромаевым, который сейчас служит в армии, семейный бюджет, ведущая призналась, что ей трудно об этом говорить.

Видео дня

"Это мой выбор. Я это приняла вместе с ним, это наша договоренность, потому что я в него верю. Я знаю, что он делает для этой страны и знаю, чего нам это стоит. Я даже не могу слова подобрать, как я его уважаю", - сказала она.

Ефросинина откровенно сказала, что ей тяжеловато нести это на своих плечах, однако ее муж много лет содержал семью и сейчас "не лежит на диване в поиске себя, а уничтожает врага в промышленных масштабах и имеет прямое отношение к системам защиты украинских городов":

"Он зарабатывает деньги на службе, он платит за детей, он полностью содержит нашу дочь за границей. У них свои какие-то договоренности".

Напомним, ранее Маша Ефоросинина рассказала, что ее муж является заместителем командира 12-ого отдельного Центра специального назначения 112-й бригады территориальной обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: