Начало сезона - отличное время для праздничного маникюра.

Зимняя атмосфера чувствуется особенно остро: во многих регионах на прошлой неделе выпал первый снег. Резкое похолодание и короткий световой день могут настораживать, но выбор нового оттенка лака для ногтей помогает мягко войти в сезон. Как пишет журнал Real Simple, мастера маникюра рассказали, какой маникюр в моде зимой 2025 года, назвав 7 трендовых оттенков.

Элегантный зимний маникюр 2025 - 7 трендовых цветов лака для ногтей

От насыщенного сливового до сверкающего шампанского - вы точно найдете идеи для следующего сеанса маникюра.

Молочно-белый. Мягкие белые тона создают впечатление свежевыпавшего снега. По мнению основательницы Tips of Elegance Nails Карлин Данкли, такие оттенки делают руки ярче, подходят к любому зимнему образу и отлично смотрятся на фотографиях. Кроме того, молочно-белый придает ногтям аккуратность, визуально удлиняет их и выглядит дорого. В результате получается элегантный и универсальный маникюр, который напоминает о белом Рождестве.

Видео дня

Ярко-синий. Менеджер по сообществу Arctic FoxМеган Свартвуд считает, что яркий чистый синий приносит свежую, бодрящую энергию зимы. Этот оттенок напоминает ясное зимнее небо и оживляет серые и пасмурные дни. Он также выглядит более неожиданно, чем классический темно-синий, и гармонирует с серебряными украшениями и уютными зимними вещами, добавляя яркий акцент в нейтральной зимней палитре.

Глубокий сливовый. По словам Данкли, мрачный пурпур выглядит сексуально, утонченно и эффектно, придавая глубину, не превращаясь в черный цвет. Он хорошо сочетается с плотными текстурами и золотыми деталями сезона, такими как объемные свитеры и структурированные пальто. Ягодные оттенки добавляют насыщенности коротким ногтям, а дымчатый сливовый цвет вызывает ассоциацию с теплом, к которому так тянет в холодные дни.

Какао-коричневый. Теплые коричневые оттенки остаются трендом этой зимы. Данкли отмечает, что Pantone даже назвал Mocha Mousse, мягкий согревающий коричневый, Цветом Года 2025. Такие естественные тона создают ощущение уюта и прекрасно сочетаются с зимними нейтральными цветами - бежевым, кремовым и верблюжьим. Палитра мягкого коричневого напоминает о горячем шоколаде или кофе в холодный день, делая образ одновременно стильным и комфортным. По мнению Данкли, коричневый становится новым "зимним нейтральным оттенком силы".

Оливково-зеленый. Свартвуд называет этот оттенок армейского зеленого неожиданным фаворитом зимнего маникюра. Он одновременно смелый и утонченный, природный и элегантный, гармонирует с праздничной зеленью и подходит для повседневного ношения. По словам эксперта, приглушенный оливковый зеленый оттенок выгодно смотрится на всех тонах кожи и делает маникюр эффектным и современным.

Желейный красный. Классический ярко-красный оттенок с современным блестящим эффектом становится популярным выбором. Мастер София Мазур отмечает, что желейные лаки создают стеклянную прозрачную текстуру, где образ получается легким, игривым и современным, а не плотным и тяжелым. Такой красный идеально подходит тем, кто хочет смелый акцент, но при этом предпочитает легкость и блеск. Он хорошо смотрится на разных формах и длине ногтей и напоминает классическую красную помаду - свежий, блестящий и немного кокетливый акцент.

Шампанское-хром. Сверкающий оттенок шампанского-хрома отлично оживляет нейтральный маникюр. Он отражает огоньки праздничного сезона, делая маникюр праздничным, но при этом сдержанным для повседневного ношения. Лак красиво ловит свет, добавляя блеска в пасмурные зимние дни, создавая эффект легкого сияния и праздничного настроения.

Напомним, ранее УНИАН писал, каким будет зимний маникюр 2025.

Вас также могут заинтересовать новости: