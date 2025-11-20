Появились фото с романтической церемонии.

Голливудский актер Чак Норрис отгулял свадьбу младшего сына. 24-летний Дакота женился на возлюбленной, по имени Эшли.

Сын 85-летней звезды кино и боевых искусств сообщил о важном событии в жизни в своем блоге в Instagram. В частности, он отметил, что "этот день был полон радости и любви", во время самой церемонии он почувствовал, что все в его жизни наконец сложилось:

"Я женился на своей лучшей подруге. Это был самый прекрасный день в моей жизни. День, полный радости, благодарности и огромной любви. Стоя там со своей женой, я чувствовал, что все в моей жизни наконец-то сложилось. Эшли, ты - мой покой, моя сила и мое благословение от Бога. Я люблю тебя больше, чем могу выразить словами, и я бесконечно благодарен за то, что могу пройти через жизнь рядом с тобой".

Дакота также поделился несколькими фотографиями со свадьбы и поблагодарил всех, кто разделил с ними этот момент.

На свадьбе побывал и звездный отец парня - Чак Норрис. Актер с теплом вспомнил этот день в своих соцсетей и еще раз поздравил молодоженов.

"Поздравляю моего сына Дакоту и его замечательную жену Эшли. День их свадьбы был действительно прекрасным. Я люблю вас обоих больше, чем вы думаете", - написал он в Instagram.

