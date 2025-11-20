Герцогиня говорит, что муж всегда будет защищать ее.

Меган Маркл впервые за долгое время откровенно рассказала о семейной жизни, работе и поддержке принца Гарри.

В интервью журналу Harper's Bazaar герцогиня Сассекская призналась, что работает из дома, и это дает ей возможность совмещать бизнес с воспитанием детей. Ее кабинет расположен фактически возле кухни, и дочь Лилибет нередко сидит у нее на коленях прямо посреди рабочих встреч. Герцогиня хочет, чтобы дети видели в матери прежде всего смелость:

"Я надеюсь, что они поймут ценность быть храбрым. Они видели это еще тогда, когда джем был просто кастрюлей на плите. Когда ты моложе, ты смелее, а с возрастом часть этого теряешь", - объясняет она.

Видео дня

Особенно эмоционально Меган говорит о Гарри. По ее словам, принц сохранил детскую любознательность и игривость, которые изменили и ее саму. Она говорит, что это чувствуется во всем - от семейной жизни до бизнеса, где она стремится сохранять творчество, эксперимент и радость от процесса. Меган отметила, что для нее поддержка мужа является фундаментальной:

"Он любит меня смело и безоговорочно... Никто в мире не любит меня больше, чем он, поэтому я знаю, что он всегда будет меня защищать".

Напомним, недавно стало известно, что Меган Маркл впервые за эти все годы возвращается к игре в кино. По данным СМИ, именно это ей когда-то предлагала королева, пытаясь остановить Мегзит.

Вас также могут заинтересовать новости: