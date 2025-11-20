Богдан узнал о своем диагнозе в 2023 году.

Известный украинский блогер и экс-ведущий шоу "Хто зверху?" Богдан Буше (настоящая фамилия которого Шелудяк) рассказал, как чувствует себя после лечения редкой болезни.

Напомним, что в 2023 году ему диагностировали синдром Гийена-Барре. Тогда Богдан впервые рассказал, что чувствует онемение конечностей, расфокусировку зрения и плохую координацию движений. На следующий день блогер не мог нормально ходить и его почти парализовало. Богдан срочно обратился к медикам, которые настояли на госпитализации. Он проходил лечение две недели.

Сейчас, по словам Буше, его состояние улучшилось. Экс-ведущий в своем Instagram признался, что у него есть определенные последствия болезни. Однако отметил, что ему повезло, ведь хуже болезнь лечится в пожилом возрасте, чем в молодом.

"Последствия есть, но они уже только мне заметны. В преклонном возрасте восстановление сложнее", - подчеркнул Богдан.

Напомним, ранее стало известно, что популярный украинский певец Михаил Клименко, который выступает в группе ADAM,борется с тяжелой болезнью.

