По данным организаторов, второй марш равенства ХарьковПрайд собрал 3 000 человек.

В Харькове завершился второй марш равенства ХарьковПрайд.

По данным организаторов, в 2021 году мероприятие собрало 3 000 человек.

Шествие стартовало в полдень в воскресенье, 12 сентября, от Майдана Свободы. Участники прошли по городу под музыку в радужных медицинских масках, с радужными флагами и плакатами. Среди кричалок, в частности, были "Безопасность! Равенство! Харьков Прайд!", "Бунтуй! Люби! Права не отдавай!" и "Ну же, Харьков! Права вместо парков!".

"Марш ХарьковПрайд - это марш за права человека для всех, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Это правозащитное шествие создано ради свободы, равенства, безопасности", - заявляли организаторы.

Во время прайда активисты озвучили три требования, ради которых и вышли на марш. А именно:

надлежащее расследование преступлений на почве ненависти,

равный доступ к государственным институтам,

инклюзивное образование без буллинга.

В то же время, как сообщает "depo Харьков", возле памятника Тарасу Шевченко на улице Сумской прошла акция и перформанс в поддержку "традиционный семейных ценностей". В них приняли участие около 50 представителей общественных организаций "Традиции и порядок" и "Фрайкор". А на площади Свободы появились плакаты с надписями "Нет гомодиктатуре" и "Не трогайте исторический центр".

Ранее накануне марша равенства в городе заметили необычную свадьбу с двумя невестами и без жениха. Это оказался перформанс ХарьковПрайда. На акции девушки требовали предоставить украинским гражданам равный доступ к государственным услугам, в частности - к регистрации браков для всех людей - независимо от ориентации и пола.

Что такое ХарьковПрайд

ХарьковПрайд или KharkivPride - это ЛГБТ-акция, проводимая в городе Харькове с 2019 года. Событие сопровождают лекции, публичные дискуссии и собственно Марш ХарьковПрайд - мирное шествие в защиту равных прав и возможностей для людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова