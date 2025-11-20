Рельсы и железная дисциплина: Марк Куцевалов и Катя Олос стали проводниками Укрзализныци в шоу 'Миссия справиться'

За романтикой поезда стоит огромный труд, внимание к деталям и настоящая любовь к своему делу.

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит работа крупнейшего пассажирского перевозчика страны изнутри? Новый выпуск шоу "Миссия справиться" на телеканале ТЕТ даст вам этот ответ. Его ведущие Марк Куцевалов и Катя Олос на этот раз примерят на себя одну из самых романтичных и ответственных профессий - проводников поезда Укрзализныци.

Сразу после жеребьевки на вокзале оба ведущие отправятся на поезд, чтобы начать свой рейс из Киева в Полтаву. Никакого времени на размышления! Первый тест на железную дисциплину: проверка документов и билетов пассажиров во время посадки. Марк и Катя на себе почувствуют, насколько важно быть внимательными и доброжелательными, даже когда время на проверку ограничено.

Далее - погружение в профессиональные секреты. Ведущие пообщаются с проводником, который подробно расскажет о тонкостях своей работы и железнодорожных правилах. Но главным вызовом, с которым должен справиться каждый проводник, станет разнесение чая и кофе в фирменных подстаканниках. Ведущие научатся, как правильно балансировать напитки, чтобы не расплескать их на ходу, и как обеспечить комфорт пассажиров в течение всего пути.

Также в этом выпуске поднимется один из самых обсуждаемых вопросов среди пассажиров: кто должен убирать за собой постельное белье после завершения поездки? Марк и Катя выяснят этот момент, чтобы помочь зрителям проявить уважение к труду проводников.

Не пропустите эпизод, который доказывает, что за романтикой поезда стоит огромный труд, внимание к деталям и настоящая любовь к своему делу. Смотрите уже в субботу, 22 ноября, в 10:00 на телеканале ТЕТ.

