Певец Parfeniuk (настоящее имя - Илья Парфенюк) прокомментировал конфликт с молодым исполнителем Вовой Цыганом и обвинил его в плагиате своего хита "Врубай".

Именно этот трек принес Илье немалую популярность и он имеет большое сходство с новой песней Вовы - "Хованки". В своем блоге в Instagram артист отметил, что не оставит ситуацию незамеченной:

"Ты что, не слышишь, что это моя песня? Или тебе об этом не сказали? Или ты не знаешь, что так нельзя делать? Тогда вопрос к твоей команде. Papa Music, чего вы не научили своего артиста, что заниматься плагиатом - плохо, а теперь пишете, что не отвечаете за поступки своего артиста".

Parfeniuk рассказал, что после этого инцидента его соцсети "атаковали" боты из Бангладеша и Индии. В этих комментариях были обвинения в плагиате в сторону самого Ильи. К слову, продюсерская компания Papa Music также обвиняла артиста в копировании трека Quest Pistols и Wellboy "Дівчина".

"Вы думаете, что таким образом очень классно разрушить мою статистику, чтобы продвигать трек Вовы Цыгана? Научитесь работать с артистами и не губите их карьеры. Вы же не делаете ничего, чтобы артист развивался", - возмутился Parfeniuk.

Также певец успокоил своих поклонников, отметив, что работает над возвращением "Врубай" на стриминги.

К слову, недавно Parfeniuk высказался о болезни Михаила Клименко из группы ADAM, с которым работал над дуэтом.

