Слухи о вероятной победительнице подогрела Наталка Денисенко.

Главный герой 14-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк проанонсировал новый выпуск, опубликовав совместные фото с одной из участниц проекта. Актер откровенно намекнул на сближение с девушкой.

В своем блоге в Instagram Тарас показался с Анастасией Половинкиной, чем не на шутку заинтриговал поклонников. На фото парочка позирует на фоне горных пейзажей.

"До завтра, дорогие", - написал Цымбалюк.

Видео дня

Очевидно, кадры были сделаны во время свиданий Тараса и Анастасии. На одном из них - пара находится у водопада, а на другом - искренне смеется во время совместной прогулки.

Поклонники "Холостяк" начали сразу делиться догадками относительно возможной победы Насти на шоу. Слухи подогрел комментарий подружки Цымбалюка - Наталки Денисенко:

"Обожаю Настю и вашу парочку".

Когда же пользователи сети попросили актрису Наталью не раскрывать всех карт, ведь теперь вроде бы известно имя победительницы, она лаконично ответила: "Посмотрим".

Масло в огонь подлил и ведущий "Холостяка" Григорий Решетник, который в комментариях написал: "Горько, мои хорошие".

К слову, ранее появился анонс нового выпуска "Холостяка-14", из которого стало известно, что зрителей ждет больше страсти от главных героев.

Вас также могут заинтересовать новости: