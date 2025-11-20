Саша также показала их общего сына.

Жена лидера группы ADAM Михаила Клименко, который борется с тяжелой болезнью, публично обратилась к нему.

Саша опубликовала в своем Instagram фото их сына. Оказалось, что сегодня, 20 ноября, парень празднует свой день рождения. По случаю праздника женщина поздравила именинника и призналась, какое желание они вдвоем загадали.

"Мишенька, у нашего Марка сегодня день рождения - 15 лет. Мы загадали желание только одно. Ты нам нужен", - написала Саша.

Видео дня

Что известно о состоянии Михаила Клименко

Вчера, 19 ноября, на официальной странице группы ADAM появился пост, что Михаил находится в больнице. Оказалось, что исполнитель хитов "Повільно" и "Ау Ау" уже два месяца бореться с тяжелой болезнью - туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации он сейчас в коме. По словам жены артиста, расходы на лекарства очень большие, в частности, день лечения обходится в более чем 25000 гривень. Поэтому родные просят всех неравнодушных присоединиться к сбору средств.

