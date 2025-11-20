Близкий источник к паре рассказал, как влюбленные проводят время вместе.

Отношения певицы Кэти Перри и политика Джастина Трюдо продолжают активно развиваться. Ближний круг пары приятно удивлен тем, как бывший премьер-министр Канады прилагает максимум усилий, чтобы проводить время со звездной избранницей.

По сообщению инсайдеров изданию People, Трюдо очень вовремя появился в жизни Перри. Пара проводит вместе почти все свободное время, а их роман уже успел перерасти в нечто особенное:

"Джастин прилагает все усилия, чтобы увидеться с ней, и она этому рада. Она очень весело проводит с ним время. Это именно то, что ей сейчас нужно".

Месяц назад Кэти отпраздновала свое 41-летие, где также присутствовал Джастин. Пару заметили на праздничной вечеринке, откуда они шли мило держась за руки. Именно тогда папарацци впервые заметили их вместе.

Видео дня

Стоит отметить, что оба недавно развелись. Артистка долгое время находилась в отношениях с актером Орландо Блумом, с которым имеет общую дочь.

В свою очередь Трюдо имел тяжелый опыт развода с женой Софи Грегуар в 2023 году, которая недавно эмоционально высказалась о новых отношениях бывшего. Женщина отметила, что тяжело восприняла новость, но пытается поддерживать связь с Джастином ради их трех общих детей.

Вас также могут заинтересовать новости: