Новолуние 20 ноября 2025 года в Скорпионе говорит о времени эмоциональной и психологической перезагрузки, а также связано с осознанием старого. Какие-то темы, ситуации, подходы или отношения теперь предстоит пересмотреть, переоценить и отпустить то, что утратило значение. Об этом предупредила астролог Елена Зимовец в своем прогнозе.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

"Это время раскрытия тайн, разоблачений, финансовых скандалов, вскрытие процессов, которые шли подспудно. Оно может инициировать юридические споры, бракоразводные процессы, расторжение партнерства и сотрудничества, где давно назревали непреодолимые противоречия и есть желания расстаться, не создавая друг другу дополнительных проблем", - отметила она.

По словам астролога, могут возникнуть осложнения с прежними долговыми обязательствами, налогами, размещением капитала, ссудами, пошлинами или долгами.

"В дни вблизи новолуния и в период до конца ноября может возникнуть необходимость пересмотра финансовой политики, финансовых отношений, источников финансирования проектов, распределения прибыли, вопросов безопасности. Это период покажет, насколько хорошо идут наши дела, и как нужно действовать в дальнейшем с учётом новых обстоятельств", - акцентировала астролог.

Вместе с тем, как добавила Зимовец, эта лунация способствует развитию проектов, связанным с исследованиями, расследованиями, зарубежным сотрудничеством, поездками, высшим образованием, вопросами психологии, психоанализа, эзотерики.

"Сейчас чтобы действовать адекватно обстоятельствам, нужно опираться на здравый смысл и уметь слышать интуицию. Обращайте внимание на подсказки, идущие извне, даже и особенно - если подаваемый миром "знак" будет идти вразрез с вашими желаниями", - отметила астролог.

Для сохранения отношений, Зимовец посоветовала не сжигать мосты и не действовать безрассудно, увлекшись чрезмерной потребностью в независимости, а более лояльно относиться к таким проявлениям в партнере:

"Возможно, в ваших отношениях не достает необходимой для их комфорта свободы действий и пришло время изменить ситуацию, чтобы она устраивала обоих. Это время, когда можно вдохнуть свежую струю романтизма в отношения с любимыми, отойдя от привычек, которые стали рутиной".

