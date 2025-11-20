Украинская певица Тереза Балашова, которая выступает под сценическим именем СолоХа, показала лицо своего сына.
Не секрет, что в августе этого года она в третий раз стала мамой. Долгое время артистка скрывала лицо Акима, а сегодня, 20 ноября, решила показать малыша в своем Instagram.
"Мой сыночек, мое счастье. Здесь Акимчику 1,5 месяца. Родился маленький всего 2820 граммов. Ждали пока наберет несколько килограммов перед фотосетом. Акимчик на смешанном кормлении, то есть - грудное молоко и смесь. Сейчас нам уже 3 месяца", - подписала кадр исполнительница.
К слову, для фотосессии сына СолоХа выбрала бейсбольный образ с кепкой и мячиком.
Реакция сети
Подписчики певицы засыпали комплиментами ее маленького сыночка в комментариях:
- "Такой замечательный малыш! Пусть растет на радость родителям"
- "Ангелочек маленький"
- "Пусть Акимчик растет здоровеньким и счастливым".
- "Какой красавчик".
К слову, исполнительница также воспитывает двух дочерей: 9-летнюю Ариану, которая родилась в первом браке, и 2-летнюю Еву, которая рождена в отношениях с мужем по имени Максим.
