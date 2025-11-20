СолоХа поделилась трогательным кадром в сети.

Украинская певица Тереза Балашова, которая выступает под сценическим именем СолоХа, показала лицо своего сына.

Не секрет, что в августе этого года она в третий раз стала мамой. Долгое время артистка скрывала лицо Акима, а сегодня, 20 ноября, решила показать малыша в своем Instagram.

"Мой сыночек, мое счастье. Здесь Акимчику 1,5 месяца. Родился маленький всего 2820 граммов. Ждали пока наберет несколько килограммов перед фотосетом. Акимчик на смешанном кормлении, то есть - грудное молоко и смесь. Сейчас нам уже 3 месяца", - подписала кадр исполнительница.

К слову, для фотосессии сына СолоХа выбрала бейсбольный образ с кепкой и мячиком.

Реакция сети

Подписчики певицы засыпали комплиментами ее маленького сыночка в комментариях:

"Такой замечательный малыш! Пусть растет на радость родителям"

"Ангелочек маленький"

"Пусть Акимчик растет здоровеньким и счастливым".

"Какой красавчик".

К слову, исполнительница также воспитывает двух дочерей: 9-летнюю Ариану, которая родилась в первом браке, и 2-летнюю Еву, которая рождена в отношениях с мужем по имени Максим.

Напомним, недавно жена Александра Усика впервые за долгое время показала их четырех детей.

