Украинский бизнес должен рассчитывать прежде всего на собственные силы и создавать условия для развития внутри страны, ведь путь к евроинтеграции будет сложным и конкурентным. Об этом заявил руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз во время GET Business Festival 2025 в Киеве.

По его словам, евроинтеграция открывает для Украины не только возможности, но и риски: "Европа не ждет нас с распростертыми объятиями. Украинская сталь, аграрка, логистика - все это конкуренция для европейских производителей". Особой угрозой Водовиз назвал внедрение Механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), который фактически может стать налогом на украинский экспорт.

В то же время он отметил, что реальные возможности для бизнеса заключаются в доступе к западному финансированию и создании крупных структурных проектов, которые будут стимулировать экономику. "Пока что из €8 млрд Ukraine Facility реально распределено лишь около €100 млн. Это капля в море", - отметил он.

Видео дня

Водовиз также подчеркнул, что украинский бизнес постепенно возвращается из Европы, потому что именно в Украине его эффективность значительно выше: "Ветряк в Европе приносит 5-7% рентабельности. А в Украине - 20-25%".

Именно поэтому, по его убеждению, для экономического прорыва Украине нужны масштабные проекты, подобные тем, что реализуют соседи: "В Польше строят аэропорт, который добавляет 3% к ВВП. В Румынии - модернизируют порты, что дает плюс 2%. Украине не хватает именно таких драйверов роста", - убежден он.

Водовиз также подчеркнул, что Метинвест остается ориентированным на Украину: компания переориентировала логистику с морских маршрутов на железную дорогу, развивает партнерства в Европе и поддерживает Вооруженные силы, на что уже направила более $400 млн.

"Мы должны доказывать, что украинский бизнес способен не только выстоять, но и двигать страну вперед", - подытожил представитель Метинвеста.

GET Business Festival это ежегодный большой фестиваль для малого и среднего бизнеса под эгидой Delo.ua, который проходит 10 лет подряд. К 20-летию издания событие собрало более 100 спикеров, среди которых представители бизнеса из разных отраслей экономики, государства и гражданского общества.

Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова попала в первую десятку рейтинга крупнейших частных налогоплательщиков Украины: с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов грн. Компания также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн - на поддержку ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".

Вас также могут заинтересовать новости: