Украинский журналист Дмитрий Гордон признался, думал ли когда-то о разводе со своей женой Алесей Бацман.

В шоу "55 за 5" ведущая Алина Шаманская спросила у Гордона, сколько раз он думал о завершении брака. Журналист вспомнил о своих предыдущих отношениях - с Натальей (женщина родила ему сына Ростислава), Златой Емельяненко (сын Дмитрий) и Еленой Сербиной (в браке родились дочь Елизавета и сын Лев):

"Сколько раз думал, столько и разводился. Два. [В третьем браке] ни разу не думал. Потому что есть любовь, есть дружба, есть уважение. Это три таких главных фактора, которые не позволяют даже думать о разводе".

