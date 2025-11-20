Артисты недавно выпустили совместную песню.

Популярный исполнитель Parfeniuk (настоящее имя - Илья Парфенюк) поделился деталями болезни Михаила Клименко, с которым около двух месяцев назад выпустил дуэтную песню "Твоя краса врятує світ". В частности, он рассказал, как узнал о тяжелом состоянии коллеги.

В комментарии "Сніданку з 1+1" Parfeniuk вспомнил, что познакомился с лидером группы ADAM не так давно. Несмотря на это, артисты довольно быстро сработались и записали дуэт.

По словам Ильи, Михаил долгое время лечил спину, после чего у него произошло обострение в форме туберкулеза. Сам же певец узнал о болезни коллеги после одного из его видеосообщений из больницы:

"Мы познакомились с Мишей за чашечкой кофе, потом записали трек. У него были проблемы со спиной - он лечился очень долго и на фоне препаратов у него возникла болезнь под названием туберкулез. 13 октября, за месяц до моего дня рождения Миша написал мне поздравление и отправил видео. Я заметил, что он лежит на больничной койке - у нас пошел диалог и так я выяснил, что он заболел туберкулезом".

Parfeniuk выразил свою поддержку семье Клименко, отметив, что готов "делать все, чтобы Мише становилось лучше и он быстрее встал на ноги".

К слову, в больницу также срочно попал Степан Гига, которому уже провили сложную операцию.

