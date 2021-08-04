Дебоширу грозит пять лет лишения свободы.

Гость из столицы устроил в Виннице настоящий дебош — материл патрульного инспектора, угрожал ему насилием и показал половой орган.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Инцидент произошел 3 августа на автодороге Калиновка-Винница. Хулиган оказался одним из пассажиров микроавтобуса Volkswagen, остановленного за превышение скорости.

Читайте такжеВ Одессе пассажир показал патрульному голый зад и получил - соцсети (фото)Когда патрульные пытались пообщаться с водителем, буйный пассажир стал им всячески мешать, проявлять агрессию и угрожать.

А в ответ на требования полицейского прекратить противоправное поведение хулиган приспустил трусы и обнажил гениталии.

Это сняла бодикамера патрульного (видео 18+):

Когда патрульные вызвали следователей, микроавтобус с дебоширом уже уехал. Однако вскоре их догнали правоохранители и задержали нарушителя - им оказался 37-летний киевлянин.

Ему уже объявили о подозрении в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УК Украины) и вмешательстве в работу правоохранителей (ч. 1 ст. 343), за что мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

Как уже сообщал УНИАН, в марте 29-летний мужчина напал на сотрудника полиции во время патрулирования территории в Северодонецке.

Автор: Станислав Кожемякин