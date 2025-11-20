Артисты много лет дружат.

Известный украинский певец Александр Пономарев трогательно поздравил своего друга-коллегу Михаила Хому, который ранее выступал под сценическим именем Дзидзьо.

Сегодня, 20 ноября, артист празднует свой день рождения. Ему исполнилось 42 года. По случаю праздника Пономарев публично обратился к имениннику.

"Мы разные, но у нас много общего! Например: автобус, в котором мы в течение 4 лет "живем" - переезжаем из города в город... Бог нас свел в очень непростые времена, и наша дружба прошла много испытаний. Я благодарю Бога, что в моей жизни появился такой, уже теперь родной, человек, которому я могу доверять, как себе", - написал Александр в своем Instagram.

Видео дня

Певец также вспомнил, что между ними иногда бывают конфликты. Однако очень быстро они решают спорные вопросы и ценят дружбу.

"У нас бывают разные моменты: мы смеемся, спорим и даже ссоримся, но никогда не обижаемся друг на друга, потому что с тобой это невозможно. Нам обоим выпала такая судьба, что другие иногда лучше "знают", какие мы, чем мы сами. Но я знаю, какой ты на самом деле: ты - глубокий человек с большим сердцем, моралью и принципами жизни. Ты очень добрый и искренний, с глубоким чувством справедливости. Я желаю тебе быть счастливым, не терять того чувства юмора и той легкости, которую все чувствуют рядом с тобой. Ты умеешь поднять настроение в любой момент: даже когда я очень злой, ты начинаешь говорить голосом Дзидзьо - и я забываю, почему я завелся вообще. С Днем рождения, друг", - добавил Пономарев.

Напомним, ранее Александр Пономарев показал, как выглядел 25 лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: