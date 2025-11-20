Эзотерик ответила, затяжной ли будет война.

Ведьма, таролог и целитель Виола Мирабилис сделала новый прогноз относительно того, когда закончится война в Украине.

"Мне показывает, что народ Украины не даст затяжную войну по многим причинам. Я думаю, причины эти всем понятны, но, тем не менее, затяжной войны дальше я не вижу", - заявила она.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

По ее словам, война закончится "в ближайшие годы".

"Хотя и эта война уже затяжная… Но я не вижу, чтобы это было 10-12 лет, или еще пять лет, еще три года, не вижу. Это до трех лет. И три года - это много, но если мы смотрим в разрезе 10-12 лет или три года, то разница есть", - спрогнозировала она.

Таролог и победительница "Битвы экстрасенсов 15" Яна Пасинкова в свою очередь сделала расклад о том, когда Украина может получить статус безопасной страны.

"Нескоро, но когда будет, то будет уже раз и навсегда. История такая: сейчас продолжаются торговые переговоры, как они продолжаются, вероятно, с самого начала войны. Сколько стоит мир? Кто сколько заработает на войне? Насколько выгодно или не выгодно заканчивать войну? Вторая история: будет подписан договор тремя сторонами, одной из которых будет церковь или женщина… Вот тогда этот договор будет иметь силу в плане того, о чем мы с вами спрашивали, - статус безопасной страны, обновление, восстановление. И это будет уже ой как надолго", - заявила она.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал единственное условие для завершения войны в Украине.

