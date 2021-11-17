Водитель даже не попытался притормозить перед "зеброй".

Ситуация с соблюдением правил дорожного движения в Харькове катастрофическая. После недавних громких аварий на улице Пушкинской авто снесло ребенка на пешеходном переходе.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Труха"

На опубликованных кадрах видно, что ребенок начал переходить дорогу. При этом одно авто остановилось, чтобы пропустить маленького пешехода, а водитель второй машины даже не попытался притормозить и снес мальчика. Ребенка от удара отбросило на дорогу.

Отмечается, что авария произошла на улице Пушкинской в Харькове на нерегулируемом пешеходном переходе. По словам очевидцев, ребенок после ДТП смог встать на ноги.

Смертельное ДТП в Харькове 26 октября: подробности

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и улице Одесская на красный сигнал светофора, но столкнулся с Chevrolet.

В результате 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

16-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Его задержали.

Харьковский признался, что сидел за рулем Infiniti, и попросил прощения у родных погибшего водителя Chevrolet.

Адвокат утверждает, что 16-летний подозреваемый имеет доступ к мобильному телефону и социальным сетям. При этом он констатировал, что получить средства связи в СИЗО несложно.

Автор: Анастасия Горбачева