В ГСЧС уточнили количество погибших и раненых взрывом на Позняках

К проведению работ на обломках дома привлечено более 460 человек и 70 единиц техники.

По состоянию на 7 утра 22 апреля спасатели нашли на месте взрыва жилого дома на Позняках тела трех погибших. Пятеро людей травмированы.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины. Спасатели эвакуировали 23 человек, еще троих спасли. Строительные конструкции укрепили, чтобы предотвратить новые разрушения.

Всего для проведения работ привлечено более 460 человек и 70 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июня произошел взрыв дома в Киеве. Предварительно взорвалась газовоздушная смесь в девятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 и 8 этажей. Погибли три человека.

Среди версий взрыва рассматривают, в частности, взрыв газа или взрывного устройства. Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в разрушенной части дома проживали более 100 человек.

Для расселения жильцов устанавливаются палатки. Кроме того, часть пострадавших поселят в интернате, который расположен на Харьковском шоссе, 121/3 и обеспечат питанием.

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