Потерпевших от взрыва на Позняках поселили в интернате: опубликовано видео

Некоторые жильцы прибыли в интернат с домашними животными.

Жители дома на Позняках в Киеве, которые накануне остались без крыши над головой из-за взрыва, временно заселены в интернат №12 для детей с нарушениями развития.

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Видео с условиями временного приюта пострадавших опубликовано на Youtube-канале «Буквы».

Людям предоставили продуктовые пайки и комплекты белья. У них есть свободный доступ к кухне и душевым.

Отмечается, что некоторые жильцы прибыли в интернат с домашними животными.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июня произошел взрыв дома в Киеве. Предварительно взорвалась газовоздушная смесь в девятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 и 8 этажей. Погибли три человека.

Среди версий взрыва рассматривают, в частности, взрыв газа или взрывного устройства. Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в разрушенной части дома проживали более 100 человек. Для расселения жильцов устанавливаются палатки. Кроме того, часть пострадавших поселят в интернате, который расположен на Харьковском шоссе, 121/3 и обеспечат питанием.

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