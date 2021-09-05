Трагедия произошла в грузинском регионе Верхняя Сванетия

На горе Тетнульд в Грузии погиб украинец Петр Борис.

Об этом сообщает организация украинского скаутинга "Пласт", активным членом которой был Борис.

Сообщается, что трагедия произошла на горе Тетнульд (в переводе с грузинского - "Белая гора") в грузинском регионе Верхняя Сванетия. Ее высота - 4852 м. Украинец погиб после завершения восхождения.

У погибшего осталась жена, "Пласт" выразил соболезнования родным и близким Петра.

Ранее сообщалось, что 31 августа на горе Казбек в Кавказских горах в результате схода лавины пострадали трое украинцев. Их эвакуировали вертолетом в города Степанцминда.

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По информации МИД Украины, одна альпинистка получила перелом руки, состояние двух других было удовлетворительным.

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Автор: Дмитрий Захаров