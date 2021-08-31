В Министерстве иностранных дел сообщили о состоянии украинцев, пострадавших в результате схода лавины на горе Казбек в Кавказских горах.
О состоянии украинцев в комментарии корреспонденту УНИАН рассказал спикер МИД Олег Николенко.
"Посольство Украины в Грузии установило контакт с тремя украинцами, которые попали под лавину на горе Казбек. Их эвакуировали вертолетом в город Степанцминда", – сообщил Николенко.
По его словам, одна альпинистка получила перелом руки, сейчас она госпитализирована.
"Состояние остальных двух альпинистов удовлетворительное. Все граждане сейчас находятся в безопасном месте", – добавил он.
Собеседник также сообщил, что пострадавшие планируют в среду, 1 сентября, прибыть в Тбилиси для дальнейшего возвращения в Украину.
Николенко отметил, что консулы обеспечат украинских граждан необходимой консульской поддержкой.
Ранее сообщалось, что на Кавказе в результате схода лавины пострадали трое украинцев. СМИ писали, что группа альпинистов попала под лавину 31 августа.