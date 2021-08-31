Одна украинка сломала руку и была госпитализирована, сообщил Николенко.

В Министерстве иностранных дел сообщили о состоянии украинцев, пострадавших в результате схода лавины на горе Казбек в Кавказских горах.

О состоянии украинцев в комментарии корреспонденту УНИАН рассказал спикер МИД Олег Николенко.

"Посольство Украины в Грузии установило контакт с тремя украинцами, которые попали под лавину на горе Казбек. Их эвакуировали вертолетом в город Степанцминда", – сообщил Николенко.

По его словам, одна альпинистка получила перелом руки, сейчас она госпитализирована.

"Состояние остальных двух альпинистов удовлетворительное. Все граждане сейчас находятся в безопасном месте", – добавил он.

Собеседник также сообщил, что пострадавшие планируют в среду, 1 сентября, прибыть в Тбилиси для дальнейшего возвращения в Украину.

Николенко отметил, что консулы обеспечат украинских граждан необходимой консульской поддержкой.

Ранее сообщалось, что на Кавказе в результате схода лавины пострадали трое украинцев. СМИ писали, что группа альпинистов попала под лавину 31 августа.

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Авторы: Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк