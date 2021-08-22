Премьер-министры двух стран также рассмотрели возможность участия бизнеса обеих стран в процессе приватизации, развития совместных высокотехнологичных производств и в инфраструктурных проектах.

Украина и Грузия обсудили взаимодействие на международном уровне, в том числе координацию совместных шагов с целью ускорения получения полноправного членства в ЕС и НАТО.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам сегодняшней встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, информирует правительственная пресс-служба.

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"Приоритетным для нас является вопрос углубления механизмов сотрудничества с НАТО с целью интенсивного привлечения наших стран к диалогу по обеспечению безопасности в Черном море", - сказал Шмыгаль.

Гарибашвили со своей стороны отметил, что стороны усилили двустороннее сотрудничество и перешли на новый уровень. В частности, страны работают в направлении энергетики, транспорта и цифрового рынка.

"В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы рассмотрели те шаги, которые должны быть предприняты, чтобы наш товарооборот достиг 1 млрд долларов. Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации против COVID-19, что облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию", - отметил грузинский премьер.

Стороны также констатировали, что имеют все предпосылки для расширения инвестиционного сотрудничества.

Главы правительств обсудили возможность участия бизнеса обеих стран в процессе приватизации, развития совместных высокотехнологичных производств и в инфраструктурных проектах.

Шмыгаль подчеркнул, что динамика двусторонней торговли товарами между Украиной и Грузией вышла на позитивный тренд, достигнув по итогам 5 месяцев 2021 года 32% роста.

Он также выразил заинтересованность в дальнейшем интенсивном развитии транзитного потенциала железных дорог Украины и Грузии с использованием имеющейся инфраструктуры Черноморских портов и переправ между государствами.

Премьер-министры Украины и Грузии договорились продолжать совместную работу с Европейской Комиссией для обеспечения благоприятных условий развития контейнерно-фидерного сообщения между морскими портами Украины, Грузии и государств ЕС, добавили в пресс-службе.

Автор: Тамара Отовская