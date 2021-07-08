Женщине было всего лишь 49 лет.

Трагическое событие произошло с украинской судьей на отдыхе. В Греции погибла сотрудница Смелянского горрайонного суда Черкасской области.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Наталья Кирилюк пошла купаться в море и утонула. На момент смерти женщине было всего 49 лет.

"Оборвалась жизнь Кирилюк Натальи Анатольевны. Ее жизненный путь — это образец человеческого достоинства, добропорядочности, профессионализма, умения работать и желания помогать. В памяти судей и работников Смелянского горрайонного суда Наталья Анатольевна навсегда останется порядочным, добрым человеком, опытным и высококвалифицированным юристом", - говорится в сообщении.

Погибшая занимала должность судьи с 2009 года. Она работала в Донецке, но позже ее перевели в Смелянский горрайонный суд.

Как ранее сообщал УНИАН, 4 июля на одном из пляжей в районе 13-й станции Большого Фонтана обнаружен утопленник. По словам очевидцев, мужчина был с супругой и ребенком. Позднее выяснилось, что мужчина является пограничником, о чем свидетельствует служебное удостоверение, которое было в его личных вещах. Правоохранители отказались комментировать инцидент.

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Автор: Анастасия Горбачева