Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас выразил надежду, что украинские туристы в этом году будут посещать его страну.

Греция планирует признать украинские сертификаты вакцинации от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время совместной с министром иностранных дел Дмитрием Кулебй пресс-конференции сегодня в Киеве.

"Многие украинцы посещают Грецию как туристы. Я очень надеюсь, что и в этом году (посетят), поскольку мы признаем сертификаты COVID", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Греция официально открыла границы для туристов из Украины еще с 14 мая 2021 года.

Также в мае этого года МИД Украины начал работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом.

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Украина готова заключить такие соглашения со всеми заинтересованными странами до того момента, как на общеевропейском уровне появится единый механизм сертификатов вакцинации.

Первой страной-членом Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия.

С сегодняшнего дня украинские COVID-сертификаты, которые с 1 июля начали выдавать в тестовом режиме, стали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала «Дія».

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Автор: Леся Лещенко