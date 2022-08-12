На месте выдачи денег образовался хаос.

Во временно оккупированном Геническе толпа насмерть затоптала человека.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам назначенного российскими оккупантами коллаборанта Сергея Мухина, это произошло в очереди за пенсией.

Трагедия произошла из-за того, что за деньгами съехались жители со всего района, поэтому на месте образовался хаос.

"Русские порядки, как и сама Россия - отсталая страна и это лишь маленькая иллюстрация. Можно было придраться ко многим недостаткам в украинских реалиях, но чтобы человека затоптали в очереди за пенсией?" - отметил Хлань.

Ранее боец Вооруженных сил Украины объяснил, почему затягивается освобождение Херсонской области.

В то же время военный эксперт Сергей Грабский считает, что первым крупным городом, освобожденным в ходе контрнаступления украинской армии, может быть не Херсон.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты требуют у жителей Херсона платить им за коммунальные услуги, которые предоставляет Украина.

Кроме того, захватчики снова провели серию обысков и задержаний на территории области.

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