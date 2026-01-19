Оккупанты сделали из наземного дрона упрощенный 'Солнцепек' (видео)

Разработка ориентирована на применение термобарических боеприпасов.

Российские оккупанты сделали из дрона упрощенный "Солнцепек". Об этом сообщает портал "Милитарный".

В издании рассказали, что россияне интегрировали 220-мм направляющие от тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в конструкцию наземного дрона. При этом отмечается, что кадры с испытаниями новой системы появились в украинском Telegram-канале "Водограй".

Издание отмечает, что разработка, которой российская сторона дала название "Мальвина-М", ориентирована на применение термобарических боеприпасов. Во время стрельб используются штатные термобарические реактивные снаряды, предназначенные для ТОС-1А. Речь идет о боеприпасах типа МО.1.01.04М, которые применяют объемно-детонирующее действие.

Видео дня

"Концепция беспилотной огнеметной системы сводится к размещению пусковых направляющих на опорной станине. Такую платформу можно транспортировать значительно более дешевыми средствами, чем гусеничную базу танкового типа. Дальность полета базового термобарического реактивного снаряда достигает примерно 6 километров. В таких условиях экипажи классических тяжелых огнеметных систем находятся в зоне повышенного риска", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наземный дрон, в отличие от полноразмерной боевой машины, сложнее обнаружить на поле боя. Платформа способна осуществлять пуски из скрытых или замаскированных позиций.

"Мальвина" выглядит как попытка удешевить применение тяжелых огнеметных систем и уменьшить риски для личного состава, сохраняя при этом существенные ограничения по точности и управляемости", - говорится в сообщении издания.

Армия РФ получила новую партию "Солнцепеков" - что известно

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2025 года концерн "Уралвагонзавод" отправил в российскую армию очередную партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Сонцепек". Машины получили модернизированный комплекс защиты от БПЛА, разработанный с учетом опыта боевого применения.

На одной из переданных систем был лозунг в духе сталинских времен – "За Кириллова!". Речь шла о бывшем начальнике войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, генерал-лейтенанте Игоре Кириллове, ликвидированном Украиной в декабре 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: