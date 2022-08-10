Противники отнимают у местных жителей квартиры, дома, лодки и автомобили, отметил советник городского головы Херсона.

Российские оккупанты требуют у херсонцев платить им за коммунальные услуги, в частности, за энергоносители, которые предоставляет Украина.

Об этом сказал советник городского головы Херсона Роман Головня в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты хотят, чтобы жители платили за коммунальные услуги на их счета.

"Несмотря ни на что, наше государство продолжает поставлять на оккупированные территории энергоносители. Оккупанты их воруют и выманивают у людей те рубли, которые они им раздали", - сказал он.

Головня отметил, что запрос на эвакуацию из Херсона составляет около 20 тысяч человек.

По словам советника городского головы, есть очень много случаев, когда оккупанты забирают у местных жителей квартиры, дома, лодки и автомобили.

"Происходит массовое мародерство, оккупантов заселяют в частное жилье. Туда заселяются военные и структуры полиции, которые приезжают для контроля. Это спецслужбы с семьями и представители "ЛДНР" с семьями", - сказал Головня.

Напомним, российские оккупанты без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военные и гражданские объекты и брали под контроль населенные пункты, в частности, в Херсонской области. Херсон оказался под оккупацией.

Украинские воины дают противникам достойный отпор. На нашей земле по состоянию на 10 августа уже уничтожено 42 800 врагов.

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