Юрий Соболевский отметил, что россияне ночью устроили обыски и задержания.

Российские оккупанты на временно оккупированной части Херсонской области "кошмарят" местных жителей. Захватчики провели серию обысков и задержаний.

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что россияне действую в "стиле 30-х"

"Для людей гораздо страшнее звуков "прилетов" шум двигателя "Урала", ругательство с российским акцентом у себя во дворе и мысли, за кем приехали в этот раз", - говорится в сообщении.

Кром того, Соболевский рассказал, что ночью звучала воздушная тревога, а в районе Новой Каховки слышали взрывы.

Как ранее сообща УНИАН, городского головы Херсона Роман Головня отметил, что российские оккупанты требуют у херсонцев платить им за коммунальные услуги, в частности, за энергоносители, которые предоставляет Украина. По его словам, есть очень много случаев, когда оккупанты забирают у местных жителей квартиры, дома, лодки и автомобили.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает что у Украины "есть шанс" за два месяца освободить оккупированный россиянами Херсоню

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