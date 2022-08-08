Грабский спрогнозировал, на каких направлениях может наступать украинская армия.

В рамках контрнаступление Вооруженных сил Украины одним из первых может быть освобожден не Херсон, как прогнозируют многие эксперты, а Мелитополь.

Такое мнение высказал в эфире Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский.

"Мелитополь может быть либо результатом второй фазы нашей наступательной операции (первой фазой будет освобождение правого берега), либо наоборот - он может быть и первой фазой. И не забываем, что именно Мелитополь и окрестности - это зона активных действий наших партизан, которые так же наносят удары. Таким образом абсолютно вероятным и целесообразным выглядит нанесение ударов как с фронта, так и с тыла для деморализации противника и уничтожения его боевых группировок именно в Мелитополе", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что ВСУ ведут активные действия как на Херсонщине и Запорожье, так и на Харьковщине.

"Это говорит о том, что украинская армия приобретает все больше и больше навыков для ведения именно наступательных действий на разных операционных направлениях. Мы наращиваем свои наступательные возможности и теперь все зависит от того, насколько быстро мы пополним и будем иметь в достаточном количестве вооружение, боевую технику для того, чтобы осуществлять наступательные операции", - говорит Грабский.

Ранее Грабский назвал два возможных направления дальнейшего продвижения врага.