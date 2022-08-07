Макарук напомнил, чем украинская армия кардинально отличается от российской.

Вооруженные силы Украины постепенно освобождают от оккупантов Херсонскую область, а неспешность связана с тем, что наша армия не похожа на российскую и бережет свои города и человеческие жизни.

Об этом рассказал "Апострофу" спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук.

Он подтвердил, что продвижение на херсонском направлении есть, уже освобождены ряд населенных пунктов.

"Но - да, мы продвигаемся медленными темпами. По той причине, что мы же не м*скали - мы не будем стирать населенные пункты с лица земли, класть тысячами своих гражданских и военных", - сказал Макарук.

Показательными, по его мнению, являются бои за Северодонецк и Лисичанск, когда ВСУ сберегли личный состав, отойдя на заранее подготовленные позиции. Враг же там понес значительные потери и не может до сих пор отойти от них. Боец подчеркнул, что во время тех боев ВСУ уничтожили три танковых батальона оккупантов, что не позволило им захватить еще что-либо важное в стратегическом плане.

"Положить три танковых батальона за районный центр, кучу пехоты! Это "гениальность" армии. Дай бог рашке побольше таких полководцев!", - иронически добавил он.

Ранее в Херсонской ОВА заявили, что потеря этого региона станет для оккупантов большим политическим поражением, поэтому они концентрируют максимум усилий для удерживания захваченных территорий.

Накануне в британской разведке сообщили, что война в Украине скоро войдет в новую фазу, с тяжелейшими боями вдоль линии фронта протяженностью около 350 километров, простирающуюся на юго-западном направлении от окраин Запорожья до Херсона, параллельно реке Днепр.