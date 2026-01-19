Без этого бы сидели без света неделями: эксперт объяснил, что спасает энергосистему от распада

Владимир Омельченко отметил, что второй уровень инженерной защиты сыграл свою роль.

Украинская энергосистема держится благодаря бетонным защитным конструкциям на трансформаторных подстанциях, которые в значительной степени нейтрализуют российские атаки. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире канала "Киев24".

"Построен второй уровень защиты инженерных сооружений, которые защищают все главные трансформаторы на таких станциях. Это огромные железобетонные кубы весом 3 тысячи тонн, 20 метров в ширину и в длину", - сказал он.

Эксперт отметил, что эти конструкции демонстрируют чрезвычайно высокую эффективность. По его словам, они способны "на 98-99% результативно отражать атаки".

"Если бы эти сооружения не были построены, у нас бы уже давно энергетическая система развалилась и фрагментировалась на отдельные части. Тогда бы отдельные регионы сидели не по 8-16 часов или даже 20, а сидели бы неделями без электроэнергии", - пояснил Омельченко.

Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости

Сейчас дефицит в украинской энергосистеме самый большой с начала полномасштабного вторжения России. Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев сообщал, что при ухудшении ситуации продолжительность отключений в Киеве может увеличиться до 20 часов в сутки.

При этом первый вице-премьер-министр и министр энергетики Денис Шмыгаль пообещал не отключать электроснабжение домов с электроотоплением в случае отсутствия аварийных отключений электроэнергии.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сообщил, что Россия не будет наносить удары непосредственно по атомным электростанциям в Украине, но за счет обстрелов смежных подстанций будет выводить АЭС из строя.

