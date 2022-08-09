Геническ находится на административной границе с оккупированным РФ Крымом и на расстоянии 200 км от Херсона.

Сегодня утром, 9 августа, украинские артиллеристы нанесли удар по российским складам в Геническе – наиболее отдаленном район Херсонской области, который находится на административной границе с Крымом.

Об этом в своем фейсбуке сообщил председатель Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Геническ можно поздравлять с почином. Теперь ВСУ достают и туда. Утром более полутора часов детонировали боеприпасы россиян на опытной станции (грубо говоря между Партизанами и Новоалексеевкой) – написал Хлань.

Генический район российские захватчики использовали, потому что считали его самым отдаленным и безопасным для своих боекомплектов и складов. После сегодняшнего удара, по словам Хланя, безопасных участков на Херсонщине для рашистов больше нет.

Напомним, США передадут Украине тысячу Javelin и дополнительные боеприпасы для HIMARS. Также в новый пакет помощи войдут боеприпасы для NASAMS и двадцать 120-мм минометных систем.

Накануне в ОК "Пивдень" сообщали, что Украина не потеряла ни одной системы HIMARS, а каждая ракета попадает в цель, уничтожая мост или склад боеприпасов.

Вместе с тем россияне панически боятся ударов высокоточного оружия ВСУ не только на временно оккупированных территориях Украины, но и непосредственно территории РФ. Известно, что российское командование приказало отойти "назад" полевой лагерь двух подразделений 6-х армии западного военного округа, который дислоцируется в Белгородской области.

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