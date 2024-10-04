О его дальнейшей судьбе пока неизвестно.

Сегодня около 07:00 во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник - так называемый начальник физической охраны Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Андрей Короткий.

Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Короткий - коллаборационист, причастный к организации и выполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации.

В разведке отметили, что после захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, выдал россиянам списки работников станции с их персональными данными, указав на граждан с проукраинской позицией.

"Он участвовал в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских лиц временно оккупированного Энергодара. Постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской оккупационной армии. Как член партии Путина "Единая Россия", возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов", - говорится в сообщении.

Других деталей в ГУР не предоставили, однако подчеркнули, что каждого военного преступника ждет справедливое возмездие.

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3 октября в городе Новосибирск Российской Федерации сгорело областное управление ФСБ.

По данным ГУР МО, в выбитое окно конторы чекистов забросили легковоспламеняющейся смеси и подожгли.

Также Силы обороны Украины ночью 4 октября ударили по российской базе хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) "Аннанефтепродукт" в Воронежской области РФ. В районе объекта фиксировалась работа российской ПВО. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание.

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