Благодаря работе подпольщиков был уничтожен автомобиль ВАЗ и российские военные.

Украинское подполье устроило взрыв в оккупированном Мелитополе. В результате операции был уничтожен ВАЗ с оккупантами внутри.

Подробностями поделилась пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Так, 1 октября 2024 года, в День защитников и защитниц Украины, вблизи завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110. Известно, что в салоне "поджаренной" машины находились трое военнослужащих российской оккупационной армии.

Отмечается, что операция по уничтожению российских захватчиков, причастных к жестокому террору местного населения была осуществлена украинскими подпольщиками при координации разведки. Агенты устроили оккупантам "минную ловушку".

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В ГУР отметили, что каждого военного преступника ждет справедливое возмездие.

Украинское подполье на оккупированных территориях

Ранее в ГУР рассказали некоторые детали о работе украинского подполья на временно оккупированной территории нашей страны. Отмечалось, что за 2,5 года полномасштабной войны РФ против Украины на оккупированной территории произошли десятки загадочных взрывов авто коллаборантов и оккупантов – все это работа партизан.

Примечательно, что вопреки представлениям многих людей, украинские подпольщики не собираются вместе для планирования активных мероприятий. Агенты могут жить в одном подъезде и при этом не знать, что оба сотрудничают с украинской разведкой. Это необходимо для того, чтобы обезопасить членов подолья.

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