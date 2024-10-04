В выбитое окно конторы чекистов забросили легковоспламеняющиеся смеси и подожгли.

В четверг, 3 октября, в городе Новосибирск в Российской федерации сгорело областное управление ФСБ.

Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в выбитое окно конторы чекистов забросили легковоспламеняющейся смеси и подожгли.

"Подобных событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в Кремле", - отметили в ГУР.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 сентября бойцы ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ поразили арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке Котлубань Волгоградской области РФ. По информации источников УНИАН в украинской разведке, арсенал атаковали в ночь на 29 сентября около 02:30. Для атаки использовали 120 ударных дронов-камикадзе различных типов украинского производства. Расстояние до цели достигает более 600 километров.

Ночью 3 октября дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Оттуда враг активно бомбит КАБами украинские территории.

Вас также могут заинтересовать новости: