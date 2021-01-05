По словам родственников мужчины, в тот день он ехал в столицу.

Пассажиры электрички, которая ехала из Нежина в Киев, обнаружили в одном из вагонов мертвого мужчину. Инцидент произошел 4 января.

На место вызвали медиков, а те сообщили о смерти человека в полицию. Об этом информирует портал mynizhyn.com.

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В то же время источники издания "Обозреватель" в правоохранительных органах отметили, что погибшим оказался местный житель 1951 года рождения, на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

По словам родственников мужчины, в тот день он ехал в столицу.

Причины его смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза. Полицейские проводят по данному факту расследование.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в новогоднюю ночь мужчина до смерти избил сожительницу, заразившую его венерической болезнью.

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Автор: УНИАН