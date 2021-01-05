Перед этим они отмечали Новый год и вместе пили водку.

В Одессе мужчина в новогоднюю ночь убил сожительницу за то, что она скрыла свою венерическую болезнь и заразила его.

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Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области о ЧП, которое произошло в ночь на 1 января, стало известно только 3 января.

В частности, в полицию обратились медики скорой помощи, которые рассказали, что на линию «103» позвонил неизвестный, сообщив, что совершил убийство.

«Правонарушитель сообщил о случившемся по спецлинии «103», но ни своей фамилии, ни адреса проживания не назвал. Принятыми мерами правоохранители установили, что звонил медикам 30-летний горожанин, который проживает в Суворовском районе города», - сообщили в главке.

В квартире мужчины они обнаружили мертвую 39-летнюю женщину, у которой была разбита голова. По словам хозяина, он жестоко избил сожительницу, когда якобы узнал, что она скрыла от него важную информацию о состоянии своего здоровья.

В частности, он сказал, что начал бить женщину, когда узнал, что она его заразила.

Перед этим они отмечали Новый год и вместе пили водку.

Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

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Автор: Лариса Козовая