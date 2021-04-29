В Донецкой области будут судить жителя Мариуполя, который подозревается в изнасиловании 14-летнего подростка.
Читайте такжеЗарезал маленького брата, пока тот спал: новые подробности расправы подростка над собственной семьей в КиевеОб этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что 30 января около 22:00 несовершеннолетний шел домой и встретил 23-летнего знакомого, ранее судимого за причинение легких телесных повреждений, нападение на полицейского и побои.
"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, силой и угрозами затащил парня в свой дом, после чего изнасиловал", - говорится в сообщении.
В течение суток злоумышленник был задержан правоохранителями.
Обвинительный акт в отношении подозреваемого в изнасиловании (ч. 3 ст. 152 УК Украины) направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
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