Юноша ведет себя неадекватно, его уже прозвали "городским сумасшедшим".

В Днепре парень обижает девушек ради лайков и просмотров в TikTok. Блогер подбегает к прохожим сзади и бьет их ногой. Примечательно, к мужчинам юноша не приближается.

Видео с тиктокером опубликовали в Telegram-канале "Всевидящее Око".

Юноша снимает, как он подбегает к девушкам и женщинам, бьет их ниже спины ногой и сразу же убегает, пока пострадавшие не успевают опомниться. Также в ролик попал момент, на котором тиктокер распивает алкоголь и слушает грустные песни.

Судя по видео, блогер явно радуется, когда ему удается ударить женщину. После удара он шепчет: "есть!". Лица пострадавших юноша закрывает.

Читайте такжеВспыхнул после удара током: в Одессе парень жестоко поплатился за фото на крыше цистерны (видео)В комментариях пользователи пишут, что в Днепре блогера уже давно прозвали "городским сумасшедшим". Юношу часто видят в торговых центрах и он не всегда сохраняет адекватность.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Мариуполе тиктокер бросался топором с балкона ради "вирусного" видео. Горе-блогера уже нашла полиция.

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