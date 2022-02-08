Курьер пытался забрызгать мужчину из газового баллончика, а заказчик в ответ угрожал предметом, похожим на пистолет.

Под Днепром подрались курьер и клиент. Мужчины начали спорить, потому что доставщик не туда привез заказ. Не обошлось без драки, а потом клиент еще и порезал шины на машине курьера.

Об этом сообщает ТСН.

Так, в Кривом Роге мужчина привез заказчику блины. Однако он припарковался не у того подъезда. Клиент оказался строптивым, идти лишние 10 метров он не захотел.

Курьер тоже оказался упрямым. Он не захотел идти к клиенту. Мужчины начали ссориться, все переросло в драку. Однако кулаками они не ограничились.

Курьер пытался забрызгать клиента из газового баллончика, а тот в ответ достал предмет, похожий на пистолет. А потом мужчина еще и прорезал доставщику шину. На место инцидента вызвали полицию. К счастью никто не пострадал.

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